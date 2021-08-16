Вашингтон, 16 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Американский режиссёр Эрик Крипке рассказал, что изначально он не планировал брать Дженсена Эклса на роль Солдатика в третьем сезоне «Пацанов». Об этом 16 августа сообщает «Мир Фантастики».

Цитата из т/с «Сверхъестественное». 2005. США Дженсен Эклс

По словам Крипке, изначально на эту роль искали актёра постарше, так как его персонаж — ветеран Второй мировой войны. Однако Эклс так загорелся идеей сыграть Солдатика, что ему удалось получить роль менее, чем за неделю.

Ожидается, что третий сезон «Пацанов» выйдет в 2022 году. Главные роли в сериале вновь исполнят Карл Урбан, Джек Куэйд, Эрин Мориарти и Энтони Старр.