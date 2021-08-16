Юстинский район, Калмыкия, 16 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Жителям калмыцкого посёлка Харба подают непригодную для питья воду. Это выяснилось в ходе прокурорской проверка, сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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Инспекторы установили, что водоснабжение посёлка осуществляется из двух шахтных колодцев. Однако питьевая вода из источников не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Наряду с этим оголовок шахтных колодцев не имеет защитного навеса, вокруг колодцев нет санитарной зоны, местные власти не приняли программу производственного контроля качества питьевой воды.

В адрес главы районного муниципалитета внесено представление с требованием оперативного устранения нарушений.