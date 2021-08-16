Магнитогорск, Челябинская область, 16 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Челябинской области из детского оздоровительно-образовательного центра «Горное ущелье» эвакуировали детей. Об этом пишут СМИ.

Volgograd.ru Лесной пожар

По данным Накануне.Ru, причиной стал природный пожар. Он возник в горах в в одном километре от лагеря. Предполагалось, что дети смогут вернуться уже 17 августа и пробыть в центре до конца четвёртой смены. Однако пока очаг не ликвидирован.

«Ждём решения оперативного штаба о возможной дате продолжения четвёртой смены в лагере», — сказано в сообщении центра.