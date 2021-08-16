Душанбе, , 16:45 — REGNUM Самолёт из Афганистана с сотней военных на борту сел в городе Бохтар (Хатлонская область, Таджикистан), сообщили 16 августа в МИД среднеазиатской республики.

Афганистан (сс) DVIDSHUB

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Таджикские власти разрешили афганскому военному самолёту посадку «в соответствии с международными обязательствами страны» — запрашивавшие посадку афганцы послали сигнал SOS.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 августа, власть в Афганистане захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Афганский президент Ашраф Гани отрёкся от власти и эмигрировал.

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