Душанбе, 16 августа, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Самолёт из Афганистана с сотней военных на борту сел в городе Бохтар (Хатлонская область, Таджикистан), сообщили 16 августа в МИД среднеазиатской республики.

(сс) DVIDSHUB Афганистан

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Таджикские власти разрешили афганскому военному самолёту посадку «в соответствии с международными обязательствами страны» — запрашивавшие посадку афганцы послали сигнал SOS.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 августа, власть в Афганистане захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Афганский президент Ашраф Гани отрёкся от власти и эмигрировал.