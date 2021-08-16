Симферополь, , 16:42 — REGNUM Крупные мобильные операторы, банки, государственные компании и корпорации обязаны работать в Крыму, и эту обязанность необходимо закрепить законодательно. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 16 августа высказал крымский политик, экс-депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Я считаю, что крупные мобильные операторы, банки, госкомпании и корпорации обязаны работать в Крыму. Причём эту обязанность необходимо закрепить на законодательном уровне. Когда я был депутатам Симферопольского городского совета первого созыва, я сделал ряд запросов в Сбербанк, «Почту России», МТС, Билайн, Мегафон с вопросом относительно планов этих компаний начать работу на рынке полуострова. Не все хотели отвечать. Приходилось добиваться ответов через прокуратуру», — отметил Кискин.

«К сожалению, никто из этих компаний так и не поведал о планах по работе в Крыму. Это трусливая, не патриотичная и бессовестная позиция. У менеджмента этих компаний в головах одна прибыль», — считает политик.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Крыма не могут получить информацию по электронной карте ребёнка, доступную всем жителям России на сайте mos.ru — ресурс отвечает, что «доступ к данной услуге разрешен только с территории РФ».

Несмотря на то, что Крым и Севастополь с 2014 года являются территорией России, на полуострове отсутствуют филиалы банков с госучастием, не работают сервисы компании «Яндекс», не работает госкомпания РЖД, отсутствуют филиалы «Почты России», а крупные мобильные операторы, предлагая тарифы, в сносках пишут «кроме жителей Республики Крым и г. Севастополя», таким образом отделяя крымчан от других граждан РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Мнение: «Недоступность услуг в Крыму и Севастополе – это нонсенс»