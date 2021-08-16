Вашингтон, 16 августа, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) начало расследование в отношении американского производителя электрокаров Tesla, после связанных с работой автопилота аварий, сообщают местные СМИ.

Tesla

С января 2018 года было выявлено 11 аварий, в которых автомобили Tesla столкнулись с одним или несколькими автомобилями. Отмечается, что большинство происшествий произошли после наступления темноты.

Напомним, что на этом фоне акции Tesla подешевели на 1,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФБР инициировало расследование в отношении компании Tesla, которую бюро подозревает в предоставлении ложной информации инвесторам о количестве выпущенных электромобилей.