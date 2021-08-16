Варшава, 16 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Польская студия Hyperstrange опубликовала новый геймплейный тизер игры Postal: Brain Damaged. Об этом 16 августа сообщает «Игромания».

Lyncconf Games Геймер

По данным издания, Brain Damaged станет линейным шутером с упором на использование различных навыков главного героя. По сюжету, Чувак окажется в психбольнице и столкнётся с таинственным лекарством, которое превращает всех пациентов в кровожадных убийц.

Релиз Postal: Brain Damaged должен состояться в первом квартале 2022 года. Точная дата пока неизвестна.