Рязань, 16 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Сигнальный пистолет, переделанный в боевое оружие, изъяли оперативники у 52-летнего жителя Рязани. Мужчина, увлекающийся военной историей, уже попадал в поле зрения полиции, сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе регионального УМВД.

62.мвд.рф Переделанный пистолет

Рязанец коллекционирует образцы военной формы и макеты вооружения. В 2020 году среди предметов, разрешённых к обороту, полицейские изъяли у него сигнальный револьвер, переделанный в боевой. Тогда суд назначил мужчине условный срок лишения свободы.

Однако оперативники получили информацию, что коллекционер владеет ещё одним переделанным оружием. На даче мужчины в Рязанском районе по решению суда был санкционирован обыск, полицейские обнаружили у него новый нелегальный «экспонат» — сигнальный пистолет «МР-371», переделанный кустарным способом под стрельбу боевыми патронами. Возбуждено уголовное дело.