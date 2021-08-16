«Оскорбительно приписывать ему такие заслуги»: Lorde о работе с Антоноффым
Вашингтон, 16 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Новозеландская поп-певица Lorde в новом интервью The New York Times поделилась своими впечатлениями от совместной работы с музыкантом Джеком Антоноффым, известный по продюсерской работе с Ланой Дель Рэй и в качестве солиста группы Bleachers, в процессе записи ее новой пластинки «Solar Power», выход которой назначен на 20 августа.
Джек Антонофф за последние несколько лет стал ответственным за звучание современной поп-музыки, успев выступить в качестве продюсера таких поп-певиц, как Тэйлор Свифт, Lorde, Clairo и Лана Дель Рэй. В интернете появилось мнение, что Lorde и ее грядущий альбом являются лишь дополнением ко множеству артисток, за альбомы которых брался Антонофф. Lorde посчитала эти суждения оскорбительными и «сексистскими». «Я сделала пластинку Lorde, а он помог мне сделать ее и очень доверял мне в продюсировании и аранжировке. Джек согласился бы с этим. Приписывать ему такие заслуги — откровенно оскорбительно. Я знаю, что есть определенные отличительные черты того, что делает Джек, и некоторые из них мне очень нравятся, а некоторые — нет. И, соответственно, те, что мне не нравятся, я — вытесняю. Я говорю это с такой любовью и нежностью. Мне кажется, что наша работа — это будто мы вместе обустраиваем дом. Например, он говорит: «Посмотри на эту салфетку, которую я сделал в форме двух лебедей! Посмотри на этот набор плетеных корзин!». А я отвечаю: «Отлично — по одной на комнату», — рассказала исполнительница.
Lorde — новозеландская певица, автор песени музыкальный продюсер.Элла подписала контракт с лейблом Universal Music Group ещё в подростковом возрасте, а её первый успех пришел к ней с выходом мини-альбома «The Love Club EP», выпущенный в марте 2013 года. В середине 2013 года Лорд выпустила дебютный сингл «Royals». Песня стала международным кроссовер-хитом и сделала Лорд самой молодой исполнительницей, и единственной новозеландкой, занявшей первую позицию в чартеBillboard Hot 100 с 1987 года. В конце 2013 года, Лорд выпустила свой дебютный студийный альбом «Pure Heroine». Диск возглавил чарты Новой Зеландии и Австралии, также достигнув третьей позиции в американском чарте Billboard 200. В ноябре 2017 был выпущен ее второй студийный альбом «Melodrama».