Вашингтон, 16 августа, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Новозеландская поп-певица Lorde в новом интервью The New York Times поделилась своими впечатлениями от совместной работы с музыкантом Джеком Антоноффым, известный по продюсерской работе с Ланой Дель Рэй и в качестве солиста группы Bleachers, в процессе записи ее новой пластинки «Solar Power», выход которой назначен на 20 августа.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Джек Антонофф за последние несколько лет стал ответственным за звучание современной поп-музыки, успев выступить в качестве продюсера таких поп-певиц, как Тэйлор Свифт, Lorde, Clairo и Лана Дель Рэй. В интернете появилось мнение, что Lorde и ее грядущий альбом являются лишь дополнением ко множеству артисток, за альбомы которых брался Антонофф. Lorde посчитала эти суждения оскорбительными и «сексистскими». «Я сделала пластинку Lorde, а он помог мне сделать ее и очень доверял мне в продюсировании и аранжировке. Джек согласился бы с этим. Приписывать ему такие заслуги — откровенно оскорбительно. Я знаю, что есть определенные отличительные черты того, что делает Джек, и некоторые из них мне очень нравятся, а некоторые — нет. И, соответственно, те, что мне не нравятся, я — вытесняю. Я говорю это с такой любовью и нежностью. Мне кажется, что наша работа — это будто мы вместе обустраиваем дом. Например, он говорит: «Посмотри на эту салфетку, которую я сделал в форме двух лебедей! Посмотри на этот набор плетеных корзин!». А я отвечаю: «Отлично — по одной на комнату», — рассказала исполнительница.