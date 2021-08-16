Лос-Анджелес, США, 16 августа, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Депп рассказал о том, как он переживает «сюрреалистические пять лет» после скандала с его бывшей женой, актрисой Эмбер Хёрд. Об этом 16 августа пишет издание Billboard.

celebrityabc Джонни Депп

По словам актёра за это время он начал замечать, что его игнорируют в Голливуде (США) — до сих пор фильму «Великий», в котором он исполнил роль, не назначили дату премьеры. «За что меня бойкотирует Голливуд, одного мужчину, одного актёра в неприятной и запутанной ситуации за эти последние несколько лет?» — спрашивает Депп.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Эмбер Хёрд подала на развод с Джонни Деппом, после чего обвинила его в домашнем насилии. Также она заявила, что её бывший муж регулярно злоупотреблял наркотиками и алкоголем.