Москва, 16 августа, 2021, 16:42 — ИА Регнум. В скором времени мобильная связь в Крыму может стать более доступной чем сейчас. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в справочной службе оператора мобильной связи Билайн.

Nikolay Olkhovoy Вышка сотовой связи

По словам представителя компании, связь территории полуострова c другими регионами России тарифицируется, но не как международная. Связано это с тем, что у Билайна нет на территории Крыма собственных вышек. Однако в обозримом будущем проблема должна быть решена, заверил представитель оператора связи. Когда суждено сбыться обещаниям, не понятно.

«Этот вопрос сейчас уже решается. Там должны стоять вышки. В будущем там будут. Точный срок не могу сказать, это нужно уточнить, но в ближайшем будущем (появятся вышки мобильной связи — прим. ИА REGNUM)», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из читательниц агентства пожаловалась, что портал mos.ru не дал ей доступ к электронной карте ребенка с территории Крыма, объясняя это тем, что запрос осуществляется с территории другого государства. Кроме того, на полуострове до сих пор не работают российские операторы мобильной связи, а также нет представительств ряда крупных государственных и частных компаний.