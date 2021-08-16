Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Президент США Джо Байденпродолжает настаивать на верности своего решения вывести американские войска из Афганистана, сообщает 16 августа Independent.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом рассказал cоветник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник, 16 августа. Он заявил, что президент «поддерживает» свое решение о выводе войск из страны и отверг мнение, что столь поспешный вывод привел к хаосу.

Напомним, что в данный момент президент обсуждает с советниками возможность выступить с национальным обращением по поводу падения Афганистана. Администрации Белого дома также придется найти объяснения своим заявлениям месячной давности по поводу стабильности в Афганистане, ведь многие негодуют, как же американская сторона могла так плохо оценить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что война в Афганистане завершена и радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее установившее контроль над столицей страны — Кабулом, в течение ближайшего времени определит форму правления в стране.