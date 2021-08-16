Вашингтон, 16 августа, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден продолжает настаивать на верности своего решения вывести американские войска из Афганистана, сообщает 16 августа Independent.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Об этом рассказал cоветник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в понедельник, 16 августа. Он заявил, что президент «поддерживает» свое решение о выводе войск из страны и отверг мнение, что столь поспешный вывод привел к хаосу.

Напомним, что в данный момент президент обсуждает с советниками возможность выступить с национальным обращением по поводу падения Афганистана. Администрации Белого дома также придется найти объяснения своим заявлениям месячной давности по поводу стабильности в Афганистане, ведь многие негодуют, как же американская сторона могла так плохо оценить ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что война в Афганистане завершена и радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ранее установившее контроль над столицей страны — Кабулом, в течение ближайшего времени определит форму правления в стране.