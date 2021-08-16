Вашингтон, 16 августа, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Дополнение The Virtuous Cycle для игры Mortal Shell будет бесплатным в течение пяти дней после релиза. Об этом сообщается 16 августа на YouTube-канале Playstack.

Скриншот с YouTube Mortal Shell

Акция будет действовать с 18 по 23 августа 2021 года. Напомним, что дополнение добавит в игру новый режим, персонажа и уникальное трансформирующееся оружие.

Mortal Shell — это ролевой экшен от студии Cold Symmetry, вдохновлённый играми серии Dark Souls. Он получил преимущественно положительные отзывы от геймеров и критиков.