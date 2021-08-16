Москва, 16 августа, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Обещания американского министерства торговли провести расследование и выяснить соответствует ли российская экономика критериям рыночной, пока выглядят как угрозы и риторика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Нам дали статус рыночной экономики еще в 2002 году. И одним из инициаторов этого решения были именно Соединенные Штаты Америки, — призвал не забывать он. — Мне кажется, что пока на сегодняшнем этапе заявления Минторга США — это риторика. [Лишение статуса рыночной] это очень сложная процедура, в которой участвуют не только США, но и другие страны. В основном входящие в ВТО».

Однако, как подчеркнул Остапкович, заявления Минторга США — это все равно негативный фактор для России.

«США дают понять, что Россия может применять какие-то непрозрачные приемы в формировании международной цены, — сказал экономист. — А ведь люди смотрят на все эти рейтинги. И страны, имеющие статус рыночной экономики, пользуются определенными бонусами. И таможенными, и другими. А российская экономика, конечно, рыночная. Все институты, которые соответствуют рыночной экономике, в России созданы. А это первое, что определяет рыночность экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее позицию Минторга США прокомментировал экономист Андрей Колганов.