Ростов-на-Дону, 16 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель сбил женщину с младенцем на руках, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 16 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла примерно в 10:10 мск в одном из дворов на проспекте Коммунистическом. Предположительно, водитель Citroen Jumper, сдавая назад, сбил пожилую женщину, у которой на руках был мальчик. Младенцу исполнился месяц.

Ребёнок выпал из рук женщины на дорогу. После ДТП его направили в больницу для обследования.

По факту аварии проводится проверка.