В Ростове-на-Дону водитель сбил женщину с грудным ребёнком
Ростов-на-Дону, 16 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель сбил женщину с младенцем на руках, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 16 августа.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДТП
Авария произошла примерно в 10:10 мск в одном из дворов на проспекте Коммунистическом. Предположительно, водитель Citroen Jumper, сдавая назад, сбил пожилую женщину, у которой на руках был мальчик. Младенцу исполнился месяц.
Ребёнок выпал из рук женщины на дорогу. После ДТП его направили в больницу для обследования.
По факту аварии проводится проверка.