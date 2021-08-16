Москва, 16 августа, 2021, 16:26 — ИА Регнум. В Москве за неделю проведено более 9,5 тыс. экзаменов на право управления транспортным средством, сообщили 16 августа в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

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В ГИБДД рассказали, что с первого раза теоретическую часть экзамена сдали 1867 человек (42%), а практическую — 866 человек (17%).

Отдельно приведена статистика по теоретическому экзамену у водителей, лишённых права управления транспортным средством. Из 444 человек справились с испытанием 200.

В ГИБДД напомнили, что проверка «теории» — обязательное требование для возвращения прав водителю. Кроме того, необходимо погасить задолженности по административным штрафам и, если лишение связано с состоянием опьянения, пройти медосвидетельствование.