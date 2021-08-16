Ижевск, 16 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Удмуртии предстоящая рабочая неделя будет жаркой преимущественно без осадков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

ИА REGNUM Жара

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17‑ и 18 августа в ночные часы температура воздуха составит +13… +18°С, днем воздух будет прогреваться до +25… +31°С. 19 августа ночью потеплеет до +15… +20°С, в светлое время суток столбики термометров будут подниматься до +29… +34°С, местами жара будут достигать +35°С.

С 18 августа и до конца рабочей недели осадков в республике не ожидается.

По предварительному прогнозу, в выходные дни температурный фон существенно не изменится, могут пройти кратковременные дожди.

«В связи с жаркой и преимущественно сухой погодой местами по республике с 16 августа прогнозируется опасное явление — чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников», — подчеркнули в службе.

Как сообщало ИА REGNUM, очередная волна жары накрыла практически все регионы Приволжского федерального округа. Так, до конца недели выше +30°С будет в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях, а также в Чувашии и Татарии.