Ростов-на-Дону, 16 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на антитеррористическую защиту школ направлено более 126 млн рублей. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Обеспечение антитеррористической безопасности в общеобразовательных учреждениях — одно из основных направлений в подготовке к новому учебному году. На эти цели из бюджета города мы направили в этом году более 126 млн рублей», — написал Логвиненко в Instagram.

На территории № 115 имени Юрия Жданова установлено два контрольно-пропускных пункта с противотаранными устройствами, заключён договор на охранные услуги до конца 2021 года.

Всего в текущем учебном году в Ростове-на-Дону дополнительно создано 1 724 школьных места.