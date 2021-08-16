Петрозаводск, 16 августа, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Дети из Республики Карелия, уехавшие на летний отдых и госпитализированные в больницы Краснодарского края с пищевым отравлением, благополучно выздоровели. Почти все они уже выписаны из больниц, сообщил 16 августа министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

ИА Красная Весна Вагон-ресторан

«После проведенного лечения и тестирования на наличие инфекции из стационаров выписаны все дети, кроме одного ребенка, который выписывается сегодня. Все дети здоровы, чувствуют себя хорошо», — заявил глава республиканского минздрава.

Напомним, все заболевшие дети питались в вагоне-ресторане поезда Мурманск — Адлер. Еще в дороге к месту отдыха 7 августа у 20 детей из Карелии возникли симптомы кишечной инфекции, они были сняты с поезда. Затем уже из детского лагеря были госпитализированы еще 26 детей. Ребята оказались в больницах Туапсе, Апшеронска и Белореченска. При лабораторных исследованиях них подтвердился норовирус, вызывающий кишечную инфекцию.

По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова в Краснодарский край выехала главный врач Городской детской поликлиники №1 Петрозаводска Надежда Дрейзис. Как рассказал Михаил Охлопков, специалист побывала во всех стационарах, где находились дети из Карелии, поговорила с каждым из них, размещала информацию об организации лечения и состоянии детей на своей странице в соцсети, отвечала на обращения родителей.

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Напомним, сотрудниками СКР задержаны директор вагона-ресторана, повар и официант поезда Мурманск — Адлер. Установлено, что повар и официант вагона ресторана, зная о наличии у них норовирусной инфекции, не уведомили об этом своего работодателя, проигнорировав санитарные правила и нормы, что привело к массовому заболеванию детей.

Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей») и ч.1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»).