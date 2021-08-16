Вашингтон, 16 августа, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Известный американский геймдизайнер Джон Ромеро работает над Sigil 2 — масштабной модификацией для игры Doom 2. Об этом 16 августа сообщает PC Gamer.

Мод для Doom 2

Ромеро отметил, что игроков ждёт множество новых уровней и «сложный игровой опыт». Точная дата релиза Sigil 2 пока неизвестна.

Ранее Джон Ромеро выпустил Sigil — расширение для оригинальной Doom с новым контентом. Геймеры поставили ему преимущественно положительные оценки.