Рыбинск, Ярославская область, , 16:22 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области завершилась регистрация кандидатов на пост главы города. Об этом сообщает сетевое издание «Черёмуха».

Рыбинск Rybinsk.ru

Из семи подавших заявление об участии в выборах Волжская избирательная комиссия зарегистрировала пять кандидатов — депутата Ярославской областной думы от КПРФ Шакира Абдуллаева, действующего главу города «единоросса» Дениса Добрякова, представителя ЛДПР, юриста Виктора Тупицына, кандидата от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», депутата муниципального совета Рыбинска, директора производства АО «Рыбинской Дом печати» Владимира Пахарева и индивидуального предпринимателя Сергея Куликова, выдвинувшегося от «Коммунистов России».

Александру Фомину и Руслану Полкуеву, которые заявляли об участии в выборах как самовыдвиженцы, отказали в регистрации. У них не хватило подписей избирателей. Выборы пройдут в Единый день голосования.