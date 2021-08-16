Липецк, 16 августа, 2021, 16:22 — ИА Регнум. В Липецкой области начинающие предприниматели смогут получить до 600 тысяч рублей. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 16 августа глава администрации региона Игорь Артамонов, в регионе стартовал приём заявок на получение гранта «Легкий старт» для желающих открыть собственное дело.

Пресс-служба администрации Липецкой области Центр «Мой бизнес»

«Малый бизнес — путь к повышению благосостояния каждого человека. У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства», — отметил Игорь Артамонов.

Документы принимают до 14 сентября. Сумма гранта — до 600 тыс. рублей, размер затрат — до 90%. На гранты могут рассчитывать те, кто не осуществлял предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц в течение последних трех лет и после успешного прохождения конкурсного отбора зарегистрировался в качестве субъекта МСП. Также претендент на грант должен вести бизнес на территории Липецкой области по приоритетным направлениям деятельности.

Средства гранта можно направить на приобретение земельных участков, разработку проектной документации для строительства, на ремонт и переустройство, аренду (не более трех месяцев) производственных и складских зданий, помещений, на приобретение оборудования, мебели, материалов, инвентаря и другое. Результатом предоставления гранта должно стать создание не менее одного нового рабочего места в течение 12 месяцев со дня поступления гранта на расчетный счет получателя гранта.