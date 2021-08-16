Москва, 16 августа, 2021, 16:21 — ИА Регнум. К полутора годам ограничения свободы приговорена гражданка России Кира Ярмыш по делу о несанкционированной акции в Москве в январе 2021 г., сообщили 16 августа в Преображенском районном суде российской столицы.

Pixabay.com Суд

Ярмыш, известной как пресс-секретарь блогера Алексея Навального, запрещено в течение полутора лет менять постоянное место жительства без предварительного уведомления надзорных органов. Также ей запретили бывать в местах проведения массовых мероприятий.

Ярмыш за призывы к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе в Москве запрещено также покидать пределы Москвы и Московской области, если на то не будет дано согласие специализированным государственным органом.

И наконец, по решению суда она должна ежемесячно отмечаться в уголовной исполнительной инспекции.