Москва, 16 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Комик и телеведущий Максим Галкин высказался относительно скульптуры «Большая глина №4». Об этом сообщило издание StarHit.

Vishnemalinovsk Максим Галкин

Как отмечает издание, Галкин раскритиковал скульптуру художника Урса Фишера. «Да простит меня Урс Фишер и фонд, который это ставит… это выглядит как просто 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма», — считает артист.

ИА REGNUM напоминает, 16 августа 2021 года что на Болотной набережной в Москве установлена скульптура под названием «Большая глина №4». Инсталляция является увеличенной копией комка глины, которую Урс Фишер разминал в руках.