Токио, 16 августа, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Специалисты из Digital Foundry улучшили трейлер игры Metal Geat Solid 2: Sons of Liberty, впервые показанный на выставке E3 2000.

Georges Seguin Хидео Кодзима

Работа нейросети позволила улучшить чёткость текстур и запустить трейлер в 4К-разрешении. У «обновлённого» ролика уже почти 112 тыс. просмотров на YouTube.

Напомним, что Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty — это приключенческий экшен от студии Konami, выпущенный в 2001 году. За разработку игры отвечал известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима.