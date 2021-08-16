Белгород, 16 августа, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Руководитель ООО «Центр экологической безопасности», регионального оператора по обращению с ТКО, Леонид Белоковаленко 16 августа покинул свой пост. Официальная причина — по состоянию здоровья.

Марина Каширская ИА REGNUM Мусор

Леонид Белоковаленко также оставил должность главы регионального Фонда содействия реформированию ЖКХ, куда он был назначен в феврале 2014 года. Кто займёт его место пока не известно, сообщает ИА «Бел.ру».

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «ЦЭБ» приступило к выполнению своих обязанностей в статусе регоператора по обращению с ТКО с 1 января 2019 года. Этот статус компании присвоен сроком на 10 лет.