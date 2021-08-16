Саранск, 16 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов подписал ещё одно распоряжение о выделении материальной помощи жителям Старошайговского района, пострадавшим от урагана 3 августа. Средства получат еще 50 семей.

Пресс-служба правительства Мордовии Последствия урагана в Мордовии

В частности, дополнительная помощь предназначена жителям сел Старое Шайгово, Шигонь, Говорово, Инегер-Пятина, Шигонь, Николаевка и других, где ураганный ветер повредил жилые дома. Общая сумма выделяемых средств составит около 3,8 млн рублей, семьи получат выплаты в размере от 30 до 100 тыс. рублей в зависимости от значительности ущерба.

Напомним, на прошлой неделе пострадавшим уже выделялись средства из резервного фонда главы республики на общую сумму 3,06 млн рублей. Материальную помощь получали также жители Старошайговского района — 74 человека.

Всего в подразделения Минсоцзащиты республики поступили заявления на получение выплат от 354 человек, сейчас поданные документы обрабатываются ведомством.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган в Мордовии прошел в ночь на 4 августа. По данным регионального управления МЧС, в Сарошайговском районе без кровли остался 41 дом в четырех населенных пунктах. Артем Здунов на встрече с жителями села Говорово заверял, что пострадавшие получат помощь. В наиболее сложных случаях будут привлечены строительные бригады. Кроме того, региональному правительству было поручено взять под контроль цены на строительные материалы.

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