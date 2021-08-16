Лондон, 16 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Барабанщик легендарной британской рок-группы The Beatles Ринго Старр в своих социальных сетях обрадовал своих фанатов анонсом нового мини-альбома, который получил название «Change The World». Релиз EP назначен на 24 сентября.

The Beatles

Артист выпустил первый сингл с грядущего релиза «Let's Change The World», композиция доступна на всех стриминговых сервисах. Мини-альбом включит в себя четыре песни. Релиз также состоится и на всех актуальных физических форматах.

https://www.instagram.com/p/CSff3sRJjQB/

Ранее артист рассказал, что не намерен выпускать полноформатные альбомы и, скорее, будет делиться со своими слушателями небольшыми, но частыми релизами, записанными в его домашней студии. В марте этого года он представил мини-альбом «Zoom In». «Мне посчастливилось провести время здесь, в студии у себя дома, и иметь возможность работать с огромным количеством прекрасных музыкантов. С некоторыми из них я уже записывал музыку в прошлом, с некоторыми мы работали впервые, это настоящая удача», — рассказал Старр.

Напомним, что другой участник «ливерпульской четвёрки», Пол Маккартни, в этом году выпустил альбом «McCartney III Imagined», который переосмыслил композиции с его последнего полноформатника.