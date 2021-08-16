Владикавказ, 16 августа, 2021, 16:11 — ИА Регнум. В Северной Осетии наладят регулярный подвоз кислорода в Республиканскую больницу скорой медицинской помощи во Владикавказе, в которой погибли девять человек. Поставки будут осуществляться в течение шести дней в неделю с учетом создания запаса на еще одни сутки. Об этом сообщил 16 апреля в ходе аппаратного совещания под руководством врио главы РСО-Алании Сергея Меняйло врио министра промышленности и транспорта Владимир Марзоев.

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Кроме того, в настоящее время минздрав республики готовит предложения по созданию собственных кислородных станций в медучреждениях республики. Они будут рассмотрены по итогам анализа ЧП специалистами в области создания систем снабжения кислородом, которые приглашены в регион, сообщил врио министра здравоохранения Сослан Тебиев. Сергей Меняйло поручил ускорить процесс согласования.

«Если бы в свое время мы установили в стационарах кислородные станции, могли бы снизить риски или вовсе избежать таких ситуаций, как та, которая произошла в РКБСМП», — приводит словам руководителя РСО-Алании его пресс-служба.

Напомним, 9 августа в больнице Северной Осетии произошла авария в системе подачи кислорода, из-за которой скончались девять пациентов.