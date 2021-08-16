Саратов, 16 августа, 2021, 16:05 — ИА Регнум. В Саратовской области к началу нового учебного года ведется подготовка 1037 школ. С 1 сентября за знаниями отправятся более 253 тыс. школьников, в том числе 27 564 первоклассника, сообщает региональное министерство образования.

Иван Шилов ИА REGNUM 1 сентября

С первым осенним днем двери откроют две новые школы в селе Тепловка Новобурасского района на 220 мест и в городе Саратове на 1110 мест. После капитального ремонта откроется школа №2 в городе Энгельсе.

Два образовательных учреждения прекратили работу — малокомплектная школа в Пугачевском районе и вечерняя школа в городе Балашове. Для учащихся будет организован образовательный процесс в других учреждениях.

Сотрудники управления Роспотребнадзора по Саратовской области в рамках подготовки к новому учебному году осуществляют контроль по ремонту общеобразовательных организаций, а также соблюдению санитарных правил и требований. Каждое третье выписанное предписание касается улучшения условий для организации здорового питания учащихся.

По результатам надзора на 16 августа не выполнено пять предписаний по организации питания в школах Новоузенского, Базарно-Карабулакского, Федоровского, Балтайского и Энгельсского районов. В отношении правонарушителей составлены пять административных протоколов, назначен штраф по четырем материалам дел. К административной ответственности привлечены три юридических лица и одно должностное лицо.

Как сообщало ИА REGNUM, российские школы начнут новый учебный год в традиционном формате. Об этом в ходе встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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