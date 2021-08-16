Джакарта, 16 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждения о возможных экстремальных погодных условиях в ряде провинций с 15 по 20 августа 2021 года, сообщает Rakyat Merdeka.

Цитата: х/ф «Геошторм», реж. Дин Девлин, США, 2017 Станция погодных условий

В агентстве заявили о вероятности сильных осадков, в том числе в провинции Ачех, Северная Суматра, Риау, Джамби, Бантен, Западная Ява, Центральная Ява, Центральный Калимантан, Северный Сулавеси, Горонтало, Северный Малуку и Папуа.

Жителей Индонезии предупредили о риске наводнений из-за проливных дождей в Риау, Западной Суматре и Джамби.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор ДжокьякартыХаменгкубувоно Xзаявил, что жителям не нужно эвакуироваться из-за извержения вулкана Мерапи.