Ростов-на-Дону, 16 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. В Южном окружном военном суде состоялось судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Музраева и ещё одного фигуранта. Своей вины подсудимые не признают, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда 16 августа.

Пресс-служба Южного окружного военного суда Судебное заседание по делу Музраева в Ростове-на-Дону

«Подсудимые свою вину не признают. Также в ходе судебного заседания был представлен порядок исследования доказательств стороны обвинения. В связи с тем, что подсудимые изъявили желания давать показания в начале судебного следствия объявлен перерыв до завтра [17 августа] до 10:00, чтобы подсудимые смогли подготовится к выступлению», — уточнили в суде.

ИА REGNUM сообщало, что генерал Музраев был задержан в июне 2019 года по подозрению в организации террористического акта и покушении в 2016 году на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Вместе с ним был задержан и житель Волгоградской области.