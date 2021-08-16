Москва, 16 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился с составом команды на сентябрьские отборочные матчи чемпионата мира — 2022. Об этом 16 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная России по футболу

В состав команды вошли вратари Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин») и Александр Максименко («Спартак»).

Из защитников вызваны Марио Фернандес, Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Илья Самошников («Рубин»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Михаил Осипенко («Ростов»), Сергей Терехов («Сочи») и Фёдор Кудряшов («Антальяспор»).

В линии полузащиты представлены Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Денис Черышев («Валенсия), Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров («Динамо»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов («Локомотив»), Александр Ерохин, Далер Кузяев («Зенит»), Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев («Спартак»), Максим Мухин (ЦСКА) и Алексей Ионов («Краснодар»).

В линии нападения — Фёдор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Константин Тюкавин («Динамо»).

Напомним, в сентябре сборная России сыграет с Хорватией (1 сентября, Москва), Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (7 сентября, Москва).