Москва, 16 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая, идущая на думские выборы от партии «Единая Россия» по Перовскому одномандатному округу в Москве, предложила отменить транспортный налог для граждан, которые помогают перевозить людей с инвалидностью I и II групп на собственных автомобилях с мощностью двигателя до 250 л. с. Об этом она заявила в понедельник в ходе круглого стола в штабе общественной поддержки партии.

Игорь Ивашевич Навигация

«Наше предложение о том, что для тех людей, которые помогают перевозить инвалидов I и II групп на своей собственной машине, обнулить налог на транспортное средство», — цитирует слова Татьяны Буцкой ТАСС.

Татьяна Буцкая напомнила, что законом предусмотрена отмена транспортного налога для лиц, имеющих машины с мощностью двигателя до 70 л. с.

«Это очень маленькие автомобили, современные инвалидные кресла в них просто не помещаются, установить порог сразу до 250 л. с.», — предложила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.