Москва, 16 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Блогер и исполнитель Егор Шип стал гостем YouTube-шоу «Макарена». Запись его интервью для проекта доступна на одноимённом канале.

Скриншот с YouTube Егор Шип

В интервью Егор Шип рассказал о своём образовании, будущей песне и основании TikTok-дома Hype House Rus. Он признался, что оставил проект, несмотря на то, что являлся одним из его создателей: «Зачем играть в чужую игру? Зачем быть просто пешкой в чужом театре?», — спрашивает блогер ведущего шоу.

Егор Шип также высказался относительно скандала рэпера Егора Крида с их общей бывшей девушкой — блогером Валей Карнавал. «Послушайте альбом Крида и вы поймёте всё, что было в отношениях и у него, и у меня. Крид так выразился, это ещё достаточно мягко. Я вообще удивился, что Карнавал посвящена одна строчка, я думал, весь альбом будет», — поддержал исполнителя блогер. Он также подтвердил, что разочарован в своей бывшей девушке.

Ранее Егор Шип уже поддержал Егора Крида после выхода его скандальной песни Pussy Boy. В треке артист нелицеприятно высказался по поводу отношений с Валей Карнавал.