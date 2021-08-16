Саранск, 16 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. По факту образования несанкционированной битумной свалки в Саранске по поручению прокурора Мордовии Василия Щербакова была проведена проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Пресс-служба прокуратуры Мордовии Битумная свалка в Саранске

По данным проверки, установлен разлив битума на площади 112 кв. метров на территории гаражного кооператива на восточной окраине города. В результате, содержание нефтепродуктов в почве на данном участке превысило норму в 6,9 раза. Ущерб от порчи земли оценивается в 112 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ («Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными веществами, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде»).

В суд направлено исковое заявление о понуждении администрации Саранска ликвидировать свалку.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Мордовии до 2024 года планируется рекультивировать свалки и мусорные полигоны общей площадью около 80 гектаров. Мероприятия проводятся в Саранске, Зубово-Полянском, Темниковском, Ельниковском, Ковылкинском и Атюрьевском районах.