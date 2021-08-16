Ташкент, 16 августа, 2021, 16:03 — ИА Регнум. Афганский военный самолёт, рухнувший в Узбекистане, сбила узбекистанская система ПВО, сообщили 16 августа в военном ведомстве среднеазиатской республики.

Mil.ru ПВО в действии

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что самолёт с опознавательными знаками ВВС Афганистана разбился в Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана.

Отмечалось, что два человека получили ранения. Информацию подтвердили в пресс-службе минобороны Узбекистана.