Майкоп, 16 августа, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Республики Адыгея и РСМ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе главы РА.

Фото Алексея Гусева Адыгея и Российский Союз молодёжи договорились о сотрудничестве

Во встрече приняли участие министр образования и науки РА Анзаур Керашев, начальник Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи министерства образования и науки РА Алий Нагороков, а также активисты Адыгейской региональной организации РСМ. В ходе беседы обсуждались вопросы развития молодежных объединений.

Также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между РСМ и правительством РА, которое будет осуществляться по следующим направлениям: патриотическое воспитание; развитие и поддержка молодежного творчества; вовлечение молодежи в социальную практику, развитие социальных инициатив у молодежи; кадрового потенциала молодежи; международное молодежное сотрудничество; развитие внутреннего молодежного туризма; интеллектуального потенциала молодежи; содействие профессиональной занятости молодежи; развитие и поддержка молодежи в малых городах и поселениях.

«С Российским Союзом Молодежи мы давно сотрудничаем по разным направлениям. Во время пандемии много молодых людей присоединились к волонтерскому движению, помогали всем, кто в этом нуждался. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с РСМ для развития возможных форм самоуправления молодежи, поддержке их инициатив, профессиональных компетенций. Наша общая цель — усилить взаимодействие общества и власти в решении важных вопросов молодого поколения», — отметил Мурат Кумпилов.

Павел Красноруцкий поблагодарил главу Адыгеи за поддержку молодежного движения, вручил фирменный знак РСМ и отметил, что Адыгейское региональное отделение является одним из самых активных в стране.

Глава РСМ отметил, что Адыгея может занять ведущие позиции по направлению развития молодёжного туризма.

«Еще один важный блок — работа со студенческими организациями СПО. Стоит задача создать свои команды в каждом колледже, вузе. В целом нужно переходить к более системной работе, вовлекать в наши мероприятия молодёжь малых городов и сельских населенных пунктов», — сказал Красноруцкий.

Глава РА подчеркнул, что органы власти республики готовы оказывать содействие молодежи, помогать реализовывать интересные и полезные инициативы. Российский Союз Молодежи — отличная площадка для такого взаимодействия.

Председатель Адыгейской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» Бислан Мугу, ежегодно члены РСМ организуют в Адыгее более 40 различных мероприятий. Серьезное внимание уделяется волонтерству и помощи в организации вакцинации, борьбе с коронавирусной инфекцией. В числе значимых проектов, который реализуется при поддержке главы РА, является межрегиональный образовательный форум «Фишт». В этом году он будет однодневным и пройдет в районе водопадов Руфабго. В числе других крупных проектов регионального отделения РСМ — форум профессиональных образовательных организаций республики «Оштен», слёт сельской молодёжи «НАРТ», фестивали «Студент года в РА», «Этномода», Кубок молодежи РА и другие.

Глава Адыгеи призвал молодых людей активней объединяться вокруг созидательных идей, чаще выходить с интересными инициативами, в том числе по благоустройству и озеленению своих населённых пунктов.

Также Мурат Кумпилов поручил министру образования и науки РА продумать систему поощрения активистов. Была отмечена значимость опыта волонтерской, общественной деятельности активистов РСМ, что в будущем способствует трудоустройству молодых людей. Ряд поручений будут даны профильным министерствам республики по реализации подписанного соглашения о сотрудничестве с РСМ.