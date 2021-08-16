Шри-Джаяварденепура-Котте, , 16:04 — REGNUM Министр здравоохранения Шри-Ланки Павитру Ванняраччи освобождена от своей должности президентом страны Готабаем Раджапаксом за использование колдовства и «волшебных зелий» для борьбы с распространением COVID-19. Об этом 16 августа сообщает Agence France-Presse.

Колдовство Цитата из м/ф «Маленькая колднуья». реж Геннадий Сокольский. 1991. СССР

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Уточняется, что Ванняраччи для того, чтобы обезопасить себя от заражения SARS-CoV-2 публично пользовалась полученным от колдуна «волшебным зельем», однако это не спасло ее от коронавирусной инфекции и нахождения в реанимации одной из клиник с новым заболеванием.

Также указывается, что министр вылила в реку горшок со «святой водой» после того, как ее убедили, что это поможет положить конец эпидемии COVID-19 в стране.

В результате президент Шри-Ланки перевел Ванняраччи на пост главы министерства транспорта страны, а должность главы минздрава была передана Кехелии Рамбуквелле, который до того занимал пост министра средств массовой информации.

Отметим, с 16 августа на территории Шри-Ланки действует режим общенационального локдауна из-за распространения коронавируса. На данный момент в стране выявлено в общей сложности свыше 335 тыс. носителей SARS-CoV-2 при более чем 6 тыс. скончавшихся от COVID-19.