Москва, 16 августа, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Российская авиакомпания «Аэрофлот» запускает авиарейсы из Москвы на остров Корфу (Греция). Самолёты начнут летать со 2 сентября по 14 октября два раза в неделю, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Тарифы курорт Греции начинаются от 14 тыс. рублей в одну сторону без багажа на одного пассажира. Билет с багажом (23 кг.) обойдется от 19 тыс. рублей, перелет в бизнес-классе — от 179 тыс. рублей на одного в одну сторону.

Также «Аэрофлот» планирует запуск рейсов еще по четырём пляжным направлениям — в Мексику, Доминикану, Маврикий и Иорданию. Отмечается, что прямые авиаперевозки на зарубежные курорты обойдутся на 25−30% дороже перелета на стыковочных рейсах.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года российский авиаперевозчик «Аэрофлот» объявил об открытии регулярных рейсов на Сейшельские острова.

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