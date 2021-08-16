Уфа, 16 августа, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Обстоятельства пожара, в результате которого погибла пожилая женщина, устанавливают в Башкирии. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Vadim Indeikin Пожар

По предварительной информации, 15 августа 2021 года в Бирском районе 74-летний житель села Угузево находился в нетрезвом состоянии. Следователи считают, что он поссорился со своим сыном и решил сжечь свой дом.

«Он вывел из дома свою 74-летнюю супругу и оставил ее в отдельно стоящей от дома бане, после чего поджег дом. Однако, пожар разгорелся и огонь перешел на баню, в результате пожара женщина скончалась на месте происшествия. На момент возгорания в доме никого не было, других пострадавших не имеется», — сообщает пресс-службы ведомства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате пожара в жилом доме пострадали три человека.