Москва, 16 августа 2021, 15:52 — REGNUM Позорно бежавший из страны бывший президент Афганистана Ашраф Гани заслуживает быть привлечённым к суду афганским народом. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Ашраф Гани
Ашраф Гани
U.S. Department of State

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Дипломат напомнил, что несколько дней назад Гани в телеобращении к афганскому народу заявил о готовности «жизнь положить до последнего». Однако в итоге он «бежал позорным самым образом».

«Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно. Другого у меня определения нет в отношении этого человека. Он заслуживает того, чтобы афганский народ привлек его к суду и к ответственности», — заявил Замир Кабулов в интервью телеканалу «Звезда».

По словам пресс-секретаря посольства России в Афганистане Никиты Ищенко, которые приводит РИА Новости, Ашраф Гани пытался вывезти из Кабула деньги.

«Четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — рассказал Ищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным радио «Свобода» (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом), президент Афганистана Ашраф Гани после недолгого пребывания в столице Таджикистана Душанбе улетел в Оман, где ему обещали предоставить политическое убежище. Отмечается, что борт афганского президента пробыл некоторое время в воздушном пространстве Таджикистана, ожидая согласования маршрута.

При этом ранее в министерстве иностранных дел Таджикистан опровергли сообщения в СМИ, что бежавший из страны президент Афганистана Ашраф Гани якобы находится на таджикской территории.