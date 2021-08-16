Москва, 16 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не вызвал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу в состав команды. Состав команды был назван 16 августа в эфире «Матч ТВ».

Светлана Бекетова Валерий Карпин

Дзюба не сыграет за сборную России в первых матчах под руководством Карпина в рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022.

В сентябре российская команда встретится с Хорватией (1 сентября, Москва), Кипром (4 сентября, Никосия) и Мальтой (Москва, 7 сентября).

Напомним, в четырёх турах текущего сезона чемпионата России Дзюба сыграл только один полный матч. В матче с «Локомотивом» он остался в запасе и вышел только на 88-й минуте.

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