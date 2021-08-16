Баку, 16 августа, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Азербайджане медики за последние сутки выявили 1851 случай заражения коронавирусом по результатам проведения 9 695 тестов. Об этом 16 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с пандемией.

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За время пандемии в республике выявили 369 853 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 339 327 человек, в том числе 402 — за последние сутки. На лечении в больницах находятся 25 356 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 5170 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 17 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 2993 выявленных случаях заражения коронавирусом за последние сутки в результате 15 376 тестов. Выздоровевшими медики признали 646 человек. Скончались 15 пациентов с диагнозом COVID-19.

Стоит отметить, что в Азербайджане с 16 августа запрещено оказывать социальные услуги тем, у кого нет ковид-паспортов.