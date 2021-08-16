Москва, 16 августа, 2021, 15:51 — ИА Регнум. Сергей Шойгу,Сергей Лавров, Денис Проценко, Анна Кузнецова, Елена Шмелева — профессионалы своего дела. С такой пятеркой «Единую Россию» не ждет ничего, кроме победы, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак по итогам жеребьевки в Центризбиркоме. Единая Россия будет номером «5» в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму в сентябре.

ER.ru Андрей Турчак

«Для нас не принципиальна цифра в бюллетене, потому что наш избиратель голосует за нашу партию осознанно, голосует за программу, с которой мы идем на выборы, за предложения по развитию нашей страны. Голосует за три базовых принципа, с которыми мы идем на выборы — это защита, забота и благополучие наших граждан. Мы попали точно в пятерку. Мы заинтересованы в чистой и честной борьбе. То, что отличает Единую Россию от других политических партий», — цитирует слова Андрея Турчака ТМ-канал партии.

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