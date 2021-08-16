Мурманск, 16 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение повысить зарплату бюджетникам, не попавшим в майские указы президента. Об этом он заявил на оперативном совещании в правительстве региона, передает кореспондент ИА REGNUM.

Алексей Лукашевич ИА REGNUM Зарплаты должны быть адекватны ценам!

«Мы внимательно следим за тем, чтобы выполнялись полностью все указы президента, связанные с размером и надлежащей выплатой зарплаты тем, кто трудится в здравоохранении, образовании, культуре, сфере социального обслуживания. Но у нас помимо той категории, которая подпадает под указ, есть 26 тысяч человек, которые работают на тех же объектах. Это актёры, дворники, повара, водители, диспетчеры и ещё целый набор профессий. Этот разрыв надо устранять, он не является справедливым. Мною принято решение, что мы с 1 сентября на 5% таким работникам повысим зарплату», — подчеркнул губернатор.

На повышение зарплат регион потратит более 280 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджетников Колымы в текущем году ждет двойное повышение зарплат.