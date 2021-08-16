16 августа 2021 | Время чтения 10 мин

В России со сближением с Китаем связывают выбор исторической перспективы, перед которым все очевиднее становится страна по мере углубления конфронтации с коллективным Западом. Поэтому недалек тот день, когда внешняя политика «разворота на Восток» выйдет из противоречия, связанного с доминированием внутри страны прозападных элит, которые этого восточного тренда не понимают и не приемлют.

Владимир Павленко, , 16:45 — REGNUM На фоне оглушительного фиаско в Афганистане США и их марионеточные сателлиты продолжают пытаться чинить проблемы Китаю и России, но делают это настолько неуклюже, что лишь способствуют дальнейшему сближению наших стран. Два, точнее, два с половиной события, произошедших в последние дни, привлекают внимание своей важностью с точки зрения большой геополитики. Первое — меморандум президента США Джо Байдена по Гонконгу (Специальный автономный район КНР Сянган). Смысл документа — в предоставлении ряду гонконгских оппозиционеров фактического политического убежища в США, облеченном в словесную форму разрешения «продлить пребывание на американской территории». Тема не новая: Белый дом в очередной раз выказал недовольство законом КНР о национальной безопасности в этой автономии, который — это надо четко видеть — оказал существенное благотворное воздействие на обстановку, поспособствовав ее нормализации. В соответствии с этим документом, который, напомним, был принят сессией ВСНП в конце июня 2020 года и тесно связан с избирательной реформой в Гонконге, проведенной в соответствии с принципом «мегаполисом управляют патриоты», в регионе создан Комитет национальной безопасности, а также появились представительства силовых структур КНР. Закон вводит серьезные меры ответственности за разжигание розни и призывы к сепаратизму. Вашингтон, который через свою агентуру влияния внес немалый «вклад» в разжигание протестов, координатором которых выступало генконсульство США, считает, что меры, принятые Пекином, нарушают «дух и букву» краеугольного принципа «одна страна — две системы» китайско-британского соглашения 1984 года, в соответствии с которым Гонконг в 1997 году был возвращен КНР из-под более чем векового британского колониального владычества. На самом деле ничего подобного: принцип соединения в одной стране социализма и капитализма в автономии не поколеблен; анклав остается рыночной экономикой, обладает высокой степенью автономии, включая собственную денежную единицу — гонконгский доллар, который, кстати, до сих пор эмитируется альянсом британских глобальных банков. Следовательно, Пекин свои обязательства соблюдает неукоснительно. Своими обвинениями же США прикрывают недовольство тем, что закон о нацбезопасности поставил барьер на пути подрывных действий отнюдь не в экономике, а в политике и Вашингтон утратил важный рычаг внутреннего давления на Пекин. Поэтому меморандум Байдена — попытка организовать очередной «наезд» на Китай, развернув новый раунд психологической войны, которую США ведут и вокруг Тайваня, и в Синьцзяне, а также в Тибете.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Китай не оставил без ответа провокационные действия американской стороны и сделал ей серьезное представление, обнародованное официальным представителем МИД страны Хуа Чуньин. Было подчеркнуто, что предоставление «убежища» организаторам массовых беспорядков ставит целями поддержку сепаратизма, торможение развития автономии и страны в целом, а также содействие подрывным элементам.

Второе событие — антикитайский демарш Литвы, открывшей в Вильнюсе представительство Тайваня, что грубейшим образом нарушает принцип «одного Китая». По нему страны, имеющие отношения с КНР, обязаны признать Тайвань частью Китая; не допускается установление с островом никаких отдельных политических отношений и тем более их легитимация, чем и является открытие тайваньского представительства. Китай в ответ отозвал из Вильнюса своего посла, а в МИД КНР посоветовали литовскому послу в Пекине также покинуть страну пребывания. Помимо внешнеполитического ведомства, жесткую позицию официального Пекина по отношению к литовскому «зигзагу» изложила Канцелярия при Госсовете КНР по делам Тайваня. Причем если МИД адресовал свою позицию Вильнюсу, то представитель правительственного ведомства Ма Сяогуан — уже Тайбэю. В своем послании островным властям он предупредил руководство правящей Демопрогрессивной партии (ДПП) во главе с самопровозглашенным «президентом» Цай Инвэнь, что сговор с внешними силами в попытке добиться «независимости» в обход принципа «одного Китая» дорого обойдется сепаратистам. У Пекина полное не только международно-правовое и моральное, но и политическое право поставить вопрос именно таким образом. ДПП потеряла власть на местном уровне, и в 2020 году сохранила ее на центральном только из-за беспорядков в Гонконге, спекулируя которыми смогла ситуативно запугать часть населения. Это говорит о том, что более половины островитян — и это самые скромные оценки — поддерживают противостоящую «демопрогрессистам» «синюю» коалицию вокруг партии Гоминьдан, выступающую за альянс с Пекином. Совсем недавно в Тайбэе разразился крупный скандал, связанный с демаршем против власти ДПП военных, представители которых призвали отстранить ее от власти, поддержав Гоминьдан.

Цай Инвэнь (сс) 總統府

Абсолютно ясно, что необъяснимый поступок Вильнюса, который «выстрелил себе в ногу», совершен в интересах США, которые в тайваньском вопросе ведут себя крайне двусмысленно. С одной стороны, на словах поддерживают принцип «одного Китая», с другой — систематически его нарушают, укрепляя с островными сепаратистами политические и военные контакты. А также, как видим на примере Литвы, провоцируют своих марионеток на «прощупывание почвы»: в Вашингтоне очень хорошо понимают потенциальные масштабы конфликта с Китаем, если бы подобное проделала американская сторона. Поэтому сами не рискуют, но «пробные шары» чужими руками выкатывают. Не случайно литовскую авантюру пусть осторожно, но поддержали не только в Госдепе, но и в Европейской службе внешних связей. Что ж, пора привыкнуть, что это излюбленная англосаксонская подстрекательская тактика.

Помимо официальных структур, в Китае на вызов из Вильнюса отреагировали и СМИ. В частности, крупнейший ежедневник международных новостей «Хуаньцю шибао» (газета имеет и англоязычное издание, выходящее в Гонконге под названием The Global Times), входящий в холдинг главного органа ЦК КПК «Жэньминь жибао», опубликовал редакционную статью под говорящим заголовком: «Наказав Литву, Китай и Россия откроют много новых возможностей для сотрудничества». Приведем главную часть комментария:

Китай должен решительно противостоять Литве. Если она настаивает на своем, мы должны быть готовы разорвать с ней все дипломатические отношения. Кроме того, Китай должен объединиться с Россией и Белоруссией, двумя странами, граничащими с Литвой, и совместно наказать ее. Китаю и России необходимо объединить усилия для борьбы с этими несколькими прихвостнями Америки, чтобы другим было неповадно. Мы не можем позволять нескольким союзникам США провоцировать нас, две крупнейшие державы в мире, нарушая тем самым нижнюю границу норм международных отношений.

Центральная проходная ОАО «Мотор-Сич» Mixabest

К изложенному в «Хуаньцю шибао» мы еще вернемся, пока же дополним общую картину еще одной показательной публикацией в японской газете «Нихон кэйдзай», посвященной развороту в сторону Китая нынешней Украины. Напомним суть вопроса: однозначная ставка на США сыграла злую шутку с националистическим режимом зиц-президента Владимира Зеленского, который в марте, потакая антикитайским устремлениям сменившейся администрации в Вашингтоне, разорвал сделку по «Мотор Сич», запорожскому заводу, производящему двигатели для военной техники. Идя на открытый конфликт с Пекином, Киев откровенно рассчитывал на преференции со стороны США, но просчитался: Байден не стал тогда встречаться с Зеленским, и японское СМИ особо подчеркивает, что американский президент предпочел ему контакты с российским лидером Владимиром Путиным. И главное: дал «отмашку» на ликвидационный по сути для украинской «незалежности» российско-германский проект «Северный поток — 2». Разрываясь между стремлением угодить Штатам и Европе и опасениями по поводу превращения бандеровской Украины в разменную карту торга Вашингтона с Москвой в рамках давно обсуждаемой «большой сделки», украинские власти решились на антиамериканский демарш. Целью которого, однако, аналитики из Страны всходящего Солнца небезосновательно называют троллинг США. А именно: Киев вначале поставил, но затем снял свою подпись под антикитайской прокламацией США по Синьцзяну, после чего подписал уже с Пекином инвестиционное соглашение, способствующее встраиванию Украины в китайскую инфраструктурную инициативу «Пояса и пути». В конце августа Зеленского в Вашингтоне наконец-то примет Байден, и украинский «недолидер» таким вот экстравагантным способом пытается давить на американского визави, по сути шантажируя его «разворотом» в АТР. Однако, во-первых, где Китай, а где Украина. Использование транзитных возможностей Киева, обещанное Зеленскому китайским руководителем Си Цзиньпином, неразрывно связано с Россией, через которую неминуемо пойдет львиная доля такого транзита. Во-вторых, как тонко подмечают японцы, «хитрый ход Зеленского таит в себе опасность».

«Если в момент, когда необходимо укреплять сплоченность с США и Европой против России, возникнут разногласия вокруг Китая, это даст России больше пространства для маневра».

Официальный визит президента Молдавии Майи Санду в Киев President.gov.ua

Поясним: играя в эти игры с Байденом, Киев сильно рискует потому, что тому важнее всего подорвать укрепляющийся российско-китайский альянс, и в Белом доме могут в расчете на это не отреагировать на китайские маневры Зеленского, приняв их за антироссийские. А когда в этом просчитаются, что неминуемо, ибо эти игрища — тактика, а российско-китайское сближение — стратегия, выяснится, что Киев уже находится в сильной зависимости от Пекина, с которым Россия по этому вопросу очень быстро договорится. Интересы Китая на Украине, как и в Белоруссии, ни в коей мере не противоречат интересам Москвы и, более того, им соответствуют, как показывает «лакмусовая» ситуация, складывающаяся вокруг Литвы. Здесь самое время вернуться к расшифровке упомянутой цитаты из «Хуаньцю шибао». Повторим: «Китаю и России необходимо объединить усилия для борьбы с этими несколькими прихвостнями Америки, чтобы другим было неповадно. Мы не можем позволять нескольким союзникам США провоцировать нас…». «Несколько прихвостней» — это, разумеется, все три республики Прибалтики, а также Украина и Молдавия. Сильно ошибается тот, кто рассчитывает на включение китайской стороной в число «прихвостней» стран Восточной Европы, связанных с КНР форматом «17 + 1», развивающимся вполне динамично. Гарантией эффективности отношений с постсоветскими республиками для Пекина, скорее всего, служит их связь с Россией, в чем легко убедиться по противоположной динамике на белорусском и украинском направлениях: в первом случае прочные связи и предсказуемость контактов с Минском, во втором — неопределенность и шараханья Киева между Западом и Востоком. Таким образом, укрепление торгово-экономических связей в рамках важнейшего проекта «Пояса и пути», вдоль его маршрута, уже связанное с Россией перспективами его сопряжения с постсоветской интеграцией в ЕАЭС, для Китая дополнительно обеспечивается нормализацией отношений с Москвой тех субъектов бывшего СССР, что в ЕАЭС не входят. Возможно, именно в этом, а не в «большом размене» с Америкой, на которую никогда нельзя полагаться в вопросах стратегии, ибо «если правила игры перестают устраивать джентльменов, джентльмены меняют правила», состоит настоящая перспектива расширения постсоветской интеграции. Как знать, очень вероятно, что и за рамки ЕАЭС, и в этом новом формате, безусловно включающем политическую составляющую, последний будет лишь одной из форм, обеспечивающей разную скорость интеграционных проектов.

Саммит ШОС. 8—10 июня 2018 года, Тяньцзинь Kremlin.ru

И последние два соображения на этот счет. Первое: данная модель постсоветской интеграции через торгово-экономическое и инфраструктурное взаимодействие с Китаем, особенно в условиях прихода к власти в Афганистане талибов (организация, запрещенная в РФ), может пригодиться и в среднеазиатском регионе. У Москвы и Пекина здесь общая заинтересованность в стратегической стабильности граничащих с новым афганским режимом Туркмении, Узбекистана и Таджикистана, а также китайского Синьцзяна. Не говоря о том, что эти республики, большей частью входящие в ЕАЭС и ШОС, находятся на упомянутом маршруте «Пояса и пути». И второе: в России со сближением с Китаем связывают выбор исторической перспективы, перед которым все очевиднее становится страна по мере углубления конфронтации с коллективным Западом. Поэтому недалек тот день, когда внешняя политика «разворота на Восток» выйдет из противоречия, связанного с доминированием внутри страны прозападных элит, которые этого восточного тренда не понимают и не приемлют. А потому, окончательно отрываясь от национальной почвы, превращаются в откровенную «пятую колонну» враждебных нашей стране внешних сил.