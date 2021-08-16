* талибами — запрещённая в России организация

16 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 16:37 — REGNUM Информация, согласно которой боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирно вошли в столицу Афганистана город Кабул, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 16 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Следующая станция — Нью-Йорк. Это уже неизбежно. Военное поражение США будет иметь ужасающие последствия», — убеждён Владимир М.

Многие пользователи убеждены, что подобное стечение обстоятельств является доказательством бездарности внешней политики Соединённых Штатов, направленной на установление в Афганистане демократии.

«Американцы в очередной раз крупно обгадились в штаны. Проиграли по всем фронтам всё, что только можно было проиграть. Пришли ни с чем и ушли с позором. Даже не ушли, а сбежали, поджав хвост, как ободранные крысы. И они себя называют свехдержавой с самой сильной армией мира? Позор!» — пишет Константин Б.

Рынок в Кабуле

Некоторые комментаторы отмечают, что американские военные, куда бы они ни пришли, всюду наводят полный хаос. Граждане убеждены, что таким образом США преследуют свои узкие интересы, наживаясь на горе чужих народов.

«Ещё одно свидетельство того, что американцы никогда и нигде не наводят порядок. Они создают хаос и на этом зарабатывают», — считает Александр Б.

Часть людей считает, что США уже пытались создать радикальные объединения на Ближнем Востоке, чтобы использовать их в своих интересах, но Российская Федерация сумела помешать планам американцев.

«Скорость, с которой произошёл захват территории Афганистана, ничего не напоминает? Так действовал ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)! Не удивлюсь, если американцы перед бегством под руководством своих спецслужб сформировали там заново этот гадюшник из остатков тех, кого не добили в Сирии», — предполагает Сергей Б.

Ряд пользователей указывает на то, что афганские радикалы не станут отсиживаться в пределах одного государства и обязательно двинутся в сторону Российской Федерации и Китая.

«Их следующая цель — это среднеазиатские республики, Синцзян, Кавказ. Россия ещё успеет ощутить на себе приход к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Нельзя приручить волков», — указывает Илья Б.

Морская пехота США в Афганистане

Отдельные комментаторы отмечают, что руководству России пора понять, что страна находится перед серьёзнейшей угрозой, которую получится одолеть только сообща со своими соседями.

«России пора вразумить всех своих соседей и сплотиться перед афганской угрозой. Если наша элита продолжит политику «купи-продай», то талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со своей заряженной идеологией пройдут на север через Таджикистан, как нож сквозь масло», — пишет Иван Е.

Напомним, 15 августа телеканал CNN опубликовал информацию, согласно которой боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мирно вошли в столицу Афганистана город Кабул.